Exkursionen mit dem NABU, Gastorchester aus Alkmaar und Slackline am Liederkranzeck

Direkt am Waldrand Richtung GSI, dem „Liederkranzeck“, findet am kommenden Sonntag (12.) ab 11 Uhr das traditionelle Waldfest statt. Die Veranstalter MGV Liederkranz und Blasorchester TSG Wixhausen haben einige Extras für die Besucher vorbereitet.

Der NABU Darmstadt bietet zwei Exkursionen „Naturbeobachtungen am Wegesrand“ in die nähere Umgebung an. Mit Ferngläsern und Becherlupen gehen die Teilnehmer ca. eine Stunde lang auf Safari und können so vom Käfer bis zum Vogel kleine und große, langsame und schnelle Tiere entdecken und beobachten.

Wer das Festgelände nicht verlassen, aber dennoch sportlich aktiv werden möchte, der kann seine Fähigkeiten auf einer Slackline ausprobieren. Hierbei gilt es, auf einem niedrig angebrachten Gurtband, das nicht sehr straff gespannt ist und daher leicht in Schwingungen gerät, eine möglichst lange Strecke zu balancieren.

Doch auch diejenigen, die nur einen schönen Frühsommertag bei Grillspezialitäten, Kaffee und Kuchen genießen wollen, werden abwechslungsreich unterhalten. Das musikalische Programm teilen sich das Sinfonische Blasorchester (11 Uhr und ab ca. 14 Uhr), das Schüler- und Jugendblasorchester der TSG Wixhausen (ab ca. 12 Uhr) und Alkmaar Brass (ab ca. 13 Uhr). Die Band aus Darmstadts Partnerstadt, die kürzlich sehr erfolgreich am Gouden Spiker Festival teilgenommen hat, feiert ihr 20jähriges Jubiläum mit einer Konzertreise, die ihren Abschluss mit einem Gastauftritt in Wixhausen findet.