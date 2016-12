Am vergangen Sonntag herrschte viel Betrieb am Wixhäuser Sportplatz. Es fanden nicht nur die letzten beiden Spiele der Wixhäuser Mannschaften statt, auch hatte der Vorstand der Abteilung Fußball zum offiziellen Spatenstich zur Sanierung des Vereinsgeländes eingeladen. Zu diesem Festakt fand Irmgard Klaff- Isselmann, Mitglied des Landtages, samt Gatte den Weg an den Sportplatz. Der Sportberater der Wissenschaftsstadt Darmstadt Herr Ralf- Rainer Klatt sowie der ehemalige Wixhäußer Jugenfußballer, Stadtverordneter und Wixhäußer Ortsbeiratsvorsitzender Moritz Röder und seine Frau, Ortsbeirätin Mirjami Röder folgten der Einladung. Der Hessische Fußballverband war durch den Klassenleiter der A-Klasse Darmstadt Dieter Behrendt vertreten. Weitere Gäste waren der ehemalige erste Vorsitzende der TSG Wixhausen Rainer Lutz und sein Nachfolger Rüdiger Dingeldey, der den Festakt moderierte. Spalier standen die Kinder der E- Jugend der TSG. Sie wurden wie die erste Mannschaft ebenfalls Meister. Einge Sponsoren sowie der komplette Hauptvorstand der TSG Wixhausen nahmen auch an den Feierlichkeiten am Sportplatz teil. Bei der ersten Mannschaft ging schon seit Wochen das Gerücht um, dass es am letzten Spieltag zu einem Spieler- Comeback kommen könnte. Und so kam es auch. Co- Trainer P. Ritter lief mit seinem Sohn R. Ritter zusammen für die TSG Wixhausen auf.

Die Wixhäuser Fußballer wollten sich gebühren von den ca. 200 Zuschauern in den Sommerurlaub verabschieden. Die TSG gab vom Anpfiff an die Richtung vor. Die erste Chance hatte der Neue. P. Ritter köpfte nach einer schönen Flanke den Ball über das Tor. Die nächste Chance der TSG hatte ebenfalls der Neue. Aber P.Ritter scheiterte wiederum am Griesheimer Schlußmann. Nach der vierten vergebenen Chance innerhalb der ersten 20 Minuten durch den Co-Trainer, zog Trainer M. Güntner die Reißleine und nahm P. Ritter vom Platz. Er brachte den eigentlichen Stürmer Y. Elasri. Die Einwechslung zahlte sich in der 43. Minute aus. Y. Elasri erziehlt nach einem schönen Zuspiel das 1:0 für die TSG. R. Ritter erzielte vor der Halbzeit noch das 2:0. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die verdiente Pause. Die TSG wechselte in der Pause erneut. M. Neumann kam für E. Basser. O. Baumann schoß mit Beginn der zweiten Halbzeit das 3:0. Die Fußballer hatten Spaß daran, den Zuschauern ein schönes letztes Saisonspiel zu bieten. In der 63. Minute war es erneut Y. Elasri, der mit dem 4:0 sein persönliches Tor- Konto auf 31 Tore erhöhte, und sich damit die Torjäger- Kanone der Kreisliga B sicherte. Danach wurde nochmal getauscht bei der TSG. P. Platonow machte Platz für M. Güntner, und Y. Elasri machte erneut Platz für P. Ritter. Griesheim war mehr oder weniger stehend KO. M. Neumann schloß einen schönen Konter in der 80. Minute zum 5:0 ab. In der 83. Minute schafften die Griesheimer durch die Mithilfe des Wixhäuser Schlußmanns den Anschluß zum 5:1. Nach dieser Unachtsamkeit fiel das schönste Wixhäuser Saisontor. R. Ritter führte den Anstoß aus und L. Ludwigs versenkte den Ball direkt, ohne Umweg, vom Anstoßpunkt zum Endstand von 6:1 im Griesheimer Tor. D. Behrendt ehrte nach dem Schlußpfiff die Mannschaft für die sensationelle Leistung. Ein besonderer Dank geht an die Cheerleader-Gruppe Lions aus Darmstadt und an die beiden Jugendmannschaften der TSG Wixhausen, die die aktiven Fußballer beim Einlaufen begleiteten. Die TSG Wixhausen dankt allen Sponsoren, Unterstützern, Fans und Freunden für eine tolle Saison !!!