Am vergangen Donnerstag war die SG Eiche aus Darmstadt in Wixhausen zu Gast. Um den vorzeitigen Aufstieg perfekt zu machen, mußte man den Platz als Sieger verlassen. Diese Herausforderung wurde angenommen und bewältigt. Die beiden Trainer der TSG veränderten an der bewährten Startaufstellung nur wenig. J. Doman durfte von Beginn an auflaufen und der Mannschaftskapitän R. Bastias rückte in den Kader. Die Wixhäuser schlugen in der 3. Minute den richtigen Weg ein. F. Schaub erzielte nach schönem Zuspiel das 1:0. Wer gedacht hatte, dass sich Eiche Darmstadt aufgab, lag falsch. Der Gegner aus Darmstadt ärgerte die TSG mit gefährlichen Angriffen. Einer wurde in der 19. Minute mit dem 1:1 belohnt. Die Wixhäuser Mannschaft versuchte noch vor der Halbzeit die Weichen wieder auf Aufstieg zu stellen. Doch es gelang kein positiver Abschluß. Vor dem Pausentee mußte die TSG das erste Mal wechseln. R. Babic machte Platz für K. Kretschmann. Mit dem 1:1 ging es dann auch in die Halbzeit. Mit dem Gesehenen konnten die Verantwortlichen der TSG nicht zufrieden sein. Das Trainerteam der TSG wechselten in der Pause ein zweites Mal. T. Benz machte Platz und ermöglichte R. Bastias, zurück in den Kreis der Mannschaft zu kehren. Er ging auf seine alte Position in die Dreier- Abwehrkette. Mit neuem Schwung kam die TSG aus der Halbzeit. In der 53. Minute bediente L. Ludwigs Y. Elasri. Dieser traf ohne Mühe zum 2:1 für die Wixhäuser. Die TSG hatte wieder Lust. Sie fingen den Anstoß der Darmstädter ab und in der 54. Minute wurde der vorherige Vollstrecker zum Vorbereiter. Y. Elasri bediente L. Ludwigs der sehenswert das 3:1 markierte. Der TSG konnte man anmerken, nach dem Abpfiff ein kleines Fest feiern zu wollen. R. Ritter erhöte in der 64. Minute sogar auf 4:1. Die Wixhäuser wirkten im zweiten Durchgang hoch konzentriert und wollten an diesem Abend das ernten, was man in Aschheim im Trainingslager gesät hatte. In der 73. Minute durfte M. Neumann nochmal ran. Er kam für O. Baumann. Y. Elasri war es erneut, der in der 82. Minute den Ball über die Linie drückte zum 5:1. Am Spielfeldrand wurde schon alles für den Zieleinlauf vorbereitet. Die SG Eiche verkürzte noch zum 5:2. Danach war dann Schluß. Die TSG Wixhausen machte mit diesem Sieg die Meisterschaft der B-Klasse Darmstadt perfekt. Am kommenden Sonntag möchte sich die TSG Wixhausen mit einem vollen Sportplatz aus der B-Klasse verabschieden. Die Feierlichkeiten beginnen nächsten Sonntag um 12 Uhr. Es kommt zum offiziellen Spatenstich am Sportplatz der TSG, der die Sanierung der Anlage einläutet. Um 13 Uhr spielt unsere zweite Mannschaft gegen die 1b aus Seeheim- Jugenheim. Gegner der ersten Mannschaft ist um 15 Uhr die zweite Mannschaft von St. Stephan aus Griesheim. Und um 17 Uhr findet eine kleine Meisterfeier auf dem Gelände der TSG Wixhausen statt.