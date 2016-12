Am vergangenen Sonntag ging es für die TSG zum schweren Auswärtsspiel nach Pfungstadt. Für den Tabellenzweiten aus Pfungstadt war es mehr oder weniger der letzte Strohhalm, die TSG vom Platz an der Sonne zu verdrängen. Die TSG hatte an diesem Sonntag sichtlich Probleme, in die Partie zu kommen. Die Abwehrkette der TSG hatte große Mühe dem Druck der Pfungstädter stand zu halten. Y. Elasri machte sich mit einer frühen gelben Karte das Spiel selber schwer. F. Schaub bemühte sich, das Spiel zu ordnen. Er holte sich viele Bälle aus dem Mittelfeld. Aber jedesmal, wenn ein Spieler durch die gut stehende Abwehr der Pfungstädter hindurch kam, scheiterte er am Pfungstädter Tormann. Die Wixhäuser konnten sich bei ihrem Schlußmann M. Bott bedanken, der zwei Pfungstädter Großchancen entschärfte. Man konnte zur Pause von einem glücklichen 0:0 sprechen. Die Trainer der TSG stellten in der Pause das System um. Nach der Pause agierten die Wixhäuser in einem 4-4-2 System. Die TSG hatte es nach der Pause leichter. Die neue Zuteilung auf dem Platz machte dem Gastgeber sichtlich mehr Probleme als im ersten Durchgang. Die TSG erarbeitete sich Chance um Chance. Die Wixhäuser Spieler konnten aber weder durch den günstigen Wind noch durch die gut erspielten Möglichkeiten den Ball im Pfungstädter Tor unterbringen. Mitte der zweiten Halbzeit versuchten sich wieder die Pfungstädter in ihrem Spiel nach vorne. Aber die Pfungstädter Vorstöße wurden spätestens vom gut spielenden M. Berger vereitelt. In der Nachspielzeit parierte Torwart M. Bott mit einem sensationellen Reflex die beste Pfungstädter Chance in Durchgang zwei und hielt den einen wichtigen Punkt für die TSG Wixhausen fest. Die zweite Mannschaft konnte die 1b der Germania Eberstadt mit 3:0 besiegen. Die Tore erzielten Rothenberger, Gröger und Özdemir. Für die zweite Mannschaft geht es nächste Woche um 13 Uhr am Wixhäuser Sportplatz gegen Nieder Beerbach und unsere erste Mannschaft empfängt nächsten Sonntag um 15 Uhr den TSV Escholbrücken. Über Ihr Kommen würden sich die aktiven Fußballer sehr freuen.